Pradè: “Se avessimo osato di più avremmo vinto. Quindici giorni per riordinare tutto quanto”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, commenta la prestazione della squadra contro il Parma: “Abbiamo trovato una squadra molto chiusa, una partita molto tattica. E’ stato importante che la squadra ha avuto una reazione, non ha concesso un tiro in porta agli avversari. E alla fine, se avessimo osato un po’ di più avremmo potuto portare il risultato a casa. E’ mancato il guizzo. Abbiamo quindici giorni per ordinare tutto quanto. Speriamo di recuperare Pezzella e Borja Valero e vedere quando diventa negativo Callejon. A proposito di positivi voglio fare un grande saluto a Joe Barone che è a casa, lo aspettiamo tutti quanti a braccia aperte”.

