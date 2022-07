Pradè: “Dovesse presentarsi una grande squadra per Milenkovic, non possiamo dirgli di no. Ma eventuale partenza non spaventa perchè…”

Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato anche delle aspettative per la prossima stagione: “Non c’è squadra che non voglia migliorare ciò che ha fatto l’anno precedente. Il nostro obiettivo è quello di fare sempre meglio. Abbiamo la certezza di un anno di lavoro di Italiano, e questo sarà un vantaggio. Riteniamo di aver fatto un’ottima stagione e vogliamo ripartire da quella. Vogliamo migliorarci, anche se non ci diamo obiettivi ben precisi. Il mercato di Inter e Juventus fa capire la differenza tra le prime e le altre. La Conference League? Nessuno poteva credere che la vittoria della Roma potesse avere un riscontro così grande. Stiamo lavorando per avere una rosa più ampia fatta di calciatori all’altezza”.

Poi ha proseguito: “Milenkovic è qua da ormai cinque anni. Lo scorso anno aveva delle offerte importanti ma è rimasto. Quest’anno, se dovesse arrivare una grande squadra, non possiamo dirgli di no. Sul mercato, siamo vigili. Il nostro è un gruppo di lavoro importante, abbiamo tante idee. L’eventuale addio di Milenkovic non mi spaventa”.