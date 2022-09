Pradè: “Sembra incredibile, ma la parola giusta per oggi è delusione (per il pareggio). la squadra merita i complimenti, sarà un anno strano per tutti”

Anche il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha commentato ai canali ufficiali del club il pareggio di questo pomeriggio contro la Juventus. Queste le sue dichiarazioni:

“E’ incredibile perché hai una delusione così grande dopo il pareggio contro la Juventus. Abbiamo preso un gol strano e poi abbiamo dominato. Peccato per il rigore di Jovic, però il calcio è questo. Abbiamo fatto un secondo tempo di grande intensità, dopo una prestazione, quella contro l’Udinese, arrivata purtroppo dopo un periodo strano. Abbiamo fatto una grande gara. Complimenti a tutti i ragazzi, al mister, in uno stadio bellissimo. Grande partita, è un peccato solo non averla vinta“.

Ha poi aggiunto: “La parola giusta oggi, sembra incredibile, è delusione. Oggi è delusione per non aver vinto una partita in cui in qualche modo la devi buttar dentro: abbiamo avuto una presenza in area di rigore costante. Però è un momento così e speriamo che i gol possano arrivare tutti quanti insieme. Il turnover? Da oggi ci saranno 16 partite in quasi 50 giorni. Ci sarà una sosta breve, nella quale comunque perderemo un sacco di nazionali. Questo è un anno così strano per tutti quanti. Basta guardare gli infortuni che sono aumentati così tanto. Grazie a tutti quanti perché lo stadio è stato una cosa incredibile“.