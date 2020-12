Pradè sfoglia la margherita degli attaccanti: i 5 milioni per Caicedo, la concorrenza su Pavoletti e… l’outsider del Liverpool

Ancora non è ben chiaro neanche se la Fiorentina voglia dare la priorità ad un giocatore che già gioca in Italia, fatto sta che nella ricerca dell’attaccante si dovrà fare piuttosto veloce visti i tanti impegni ravvicinati e le uscite probabili di Cutrone e Kouame. Ecco perché il ds Pradè sta sfogliando la classica margherita di nomi, i cui petali principali, secondo il Corriere dello Sport-Stadio, sono rappresentati da due conoscenze del nostro campionato: Felipe Caicedo e Leonardo Pavoletti.

Per l’ecuadoregno serve un’offerta da almeno 5 milioni alla Lazio, vista età e scadenza vicina, per il livornese invece le difficoltà potrebbero dipendere dalla concorrenza dell’Inter, che cerca una quarta punta. Ecco allora l’outsider, di età più giovane (25 anni): Divock Origi, nazionale belga e a segno anche nella finale di Champions League dell’anno scorso. E’ uno dei protagonisti del ciclo Klopp, anche se non da titolare: su di lui però gli occhi ce li hanno messi in tanti, dal Borussia Dortmund a Newcastle e Wolverhampton.