Pradè si ricorda ancora di Lammers e l’Atalanta lo potrebbe lasciare partire in direzione Firenze

Alternativa di lusso, fin troppo, per l’Atalanta e così per Sam Lammers potrebbero aprirsi nuove prospettive in Serie A dopo che l’impatto dell’olandese è stato notevole con 2 reti nelle prime 4 presenze (ma in poco più di 70 minuti totali). Poi però Gasperini ha puntato sempre di più su Zapata e sul ritorno di Ilicic ma anche su quello di Miranchuk e per l’attaccante classe ’97 c’è stato spazio solo per pochi scampoli. Di fatto Lammers non scende in campo proprio dalla sfida con la Fiorentina di inizio dicembre e secondo il Corriere di Bergamo il ds viola Pradè è tornato a seguirlo con attenzione, dopo averlo fatto già nel corso dell’estate 2019. L’attaccante potrebbe essere una soluzione anche da seconda punta, nonostante i quasi 190 cm di altezza.

