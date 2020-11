Pradè: “Siamo distrutti psicologicamente. Andati in depressione alla prima difficoltà, ma d’ora in avanti non ci sono più scuse”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, al canale ufficiale della società spiega dopo la sconfitta contro il Benevento: “In questo momento siamo distrutti psicologicamente ed emotivamente. Una prestazione che non ci sta, che ha fatto venire fuori tutte le nostre problematiche. Alla prima difficoltà siamo andati in depressione e non abbiamo più giocato. Dispiace per tutti, per i tifosi, per il nostro presidente, ma non possiamo mollare e dobbiamo tirarci fuori da una situazione che non ci appartiene”.

E aggiunge: “E’ il momento in cui ognuno di noi deve tirare fuori qualcosa e metterci non solo il cento per cento ma il mille per mille. Credo molto nel lavoro di Prandelli, sicuramente porterà dei benefici, ma adesso dipende da noi, non ci sono scuse, non ci sono alibi. Dobbiamo dimostrare che non siamo questi”.