Pradè: “Siamo incaz****, più fallo di quello commesso su Quarta non poteva esserci. Il designatore ammetta che è stato commesso un errore”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ha rilasciato parole di fuoco al termine della partita persa contro il Bologna, parlando con DAZN: “Siamo avvelenati, anzi siamo incazzati (testuale ndr). Si vede benissimo il gomito sulla nuca di Martinez Quarta, tre minuti di Var per vedere se c’era fuorigioco di Arnautovic e non vedono un errore del genere”.

E poi: “La squadra non è brillante e non è la stessa dell’anno scorso, ma così non ci sta bene perdere. Chiediamo spiegazioni, in maniera educata, perché le società stanno cercando di aiutare gli arbitri. Vorrei capire bene perché Orsato non ha fischiato fallo per quell’intervento. Almeno ammettessero l’errore, l’altezzosità non va bene”.

E infine: “Più fallo di questo non esiste. Lo vedevi dal campo in maniera chiara, figuriamoci col mezzo televisivo. Certo che siamo preoccupati per la mancanza di vittorie, ma vorrei che venisse detto domani dal designatore che è stato commesso un errore arbitrale, così come Igor ha commesso un errore sul pareggio del Bologna“.