Pradè: “Siamo partiti con voglia di vincere, peccato non averlo fatto ma stiamo trovando consapevolezza e identità”

In zona mista arrivano le parole di Daniele Pradè, dopo lo scialbo 0-0 con il Bologna: “Siamo partiti molto bene, abbiamo preso subito un palo e iniziato con voglia di vincerla. Poi il Bologna è una buona squadra, gioca insieme da più tempo, però ci teniamo la porta inviolata e il fatto che la squadra si sta trovando ed ha fatto una buona gara sotto il profilo fisico, perché negli ultimi 20 minuti c’eravamo solo noi in campo. Peccato non averla vinta, continuiamo con il nostro lavoro e mercoledì si rigioca contro una squadra difficile come la Lazio. L’atteggiamento è stato quello di una squadra che sta trovando consapevolezza e la sua identità”.

0 0 vote Article Rating