Pradè: “Siamo tutti dispiaciuti, pensavo che fossimo più avanti e invece ci troviamo a rammaricarci. Non riusciamo a dimostrare i nostri valori”

Un commento amaro per Daniele Pradè, ds della Fiorentina, dopo l’orrendo pareggio con lo Spezia: “Una squadra come la nostra, avanti per 2-0 dopo 4 minuti, deve fare un’altra partita, portare a casa il risultato. La proprietà è dispiaciuta, per i tifosi, siamo tutti dispiaciuti però questo ci deve far ripartire e lavorare, non dobbiamo mollare, siamo solo alla quarta giornata. A livello individuale è una squadra molto forte, complimenti allo Spezia che ha dimostrato carattere e identità. Poi il calcio è fatto da episodi, un gol in netto fuorigioco e una regola che permette determinate situazioni e le partite cambiano. Siamo qui a rammaricarci di una non vittoria, di non riuscire a dimostrare i nostri valori. Ci sono state anche individualità che hanno fatto un’ottima partita, tipo Amrabat che ha giocato in modo sontuoso ma questo non basta. Ogni partita in Serie A è una cosa a sé, mi dispiace però ripartiamo. Adesso diventa già un esame decisivo ogni partita e non mi aspettavo di fare una partenza così, dopo le prime due giornate soprattutto. Pensavo che fossimo più avanti ma non è così e allora a lavoro”.

