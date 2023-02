Pradè: “Sirigu e Brekalo sono due acquisti che ci danno grande mano. Contenti anche di Sabiri, occasione di mercato sbocciata alla fine”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè è intervenuto della conferenza stampa di presentazione dei due acquisti arrivati dal calciomercato invernale, ovvero Salvatore Sirigu e Josip Brekalo: “Sono sicuro che questi due acquisti ci daranno una grande mano. Faccio un saluto anche a Sabiri, siamo molto felici anche per lui”.

E aggiunge: “Ringrazio Gollini per quello che ha fatto con noi: siamo stati poco insieme, ma è un bravissimo ragazzo e un portiere forte. Ringrazio anche Zurkowski e Maleh“.

Su Brekalo: “L’inseguimento al croato è cominciato soprattutto da quando è arrivato Vincenzo Italiano a Firenze. Il suo arrivo a gennaio anticipa quelli che sarebbero stati i tempi di giugno: più siamo sugli esterni, meglio è. C’è stata anche un po’ di sfortuna, visto l’infortunio di Sottil“.

Su Sabiri: “Lui è un calciatore forte, ha delle caratteristiche che in squadra non abbiamo. Una grande opportunità di mercato sbocciata negli ultimi giorni, siamo molto contenti. Presidente? Non è che un dirigente debba stare a commentare quello che dice il presidente. Ha semplicemente risposto a un’accusa di ‘mafioso’. La congiunzione astrale ha voluto che siamo finiti a fare la semifinale con la Cremonese: quando fai del bene, torna indietro”.