Pradè sogna Luis Alberto

Sul taccuino del direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, per il prossimo anno c’è, sempre di più, il nome di Luis Alberto. A ribadire l’interessamento dei viola per il centrocampista spagnolo della Lazio è in queste ore SportMediaset.

L’infortunio, grave, patito da Gaetano Castrovilli, ha liberato una posizione nell’undici titolare dei viola e Luis Alberto ha le caratteristiche giuste per riempire questo vuoto. Il feeling del giocatore coi biancocelesti sembra terminato: ora questa pista potrebbe essere più di una semplice indiscrezione.