Pradè: “Sono devastato, nessuno di noi si aspettava questa situazione. Sarà una nottata lunga ma vogliamo riportare la Fiorentina dove merita”

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè si ferma a parlare anche a Sky: “Il momento è difficilissimo e particolare, non ci aspettavamo di passarlo, pensavamo di avere una squadra che ci desse risultati diversi. In queste ore avremo dei momenti in cui potremo analizzare con calma quello che è il meglio da fare perché vogliamo prendere le decisioni migliori per riportare Firenze e la Fiorentina nei posti che merita. Siamo dispiaciuti, dovremo prendere decisioni ma significa farlo nella maniera corretta. Sarà una nottata lunga per tutti noi, a caldo non sappiamo neanche noi cosa abbiamo nella testa. Il presidente è deluso, è un presidente che non ha mai mandato via un suo dipendente nella sua azienda per cui la decisione è molto dolorosa. Lo spogliatoio? La partita di stasera è particolare, abbiamo giocato contro una squadra fortissima, poi dopo il 3-1 si è sgonfiata. Non voglio analizzare solo questa perché non farebbe tanto. Abbiamo puntato tanto su due calciatori come Chiesa e Ribery e non li abbiamo quasi mai avuti, pensiamo che la squadra possa fare molti più punti per i valori che ha e dobbiamo analizzare in modo corretto. Nomi per la panchina? E’ prematuro parlarne, ci dobbiamo riflettere bene. Il mio stato d’animo? E’ uno stato d’animo devastato perché nessuno di noi pensava che potessimo trovarci in una situazione del genere alla sosta di gennaio. Il mercato è particolare perché le squadre non si privano dei giocatori in questo momento perché ognuna ha i suoi obiettivi. Kalinic e Florenzi? No, non abbiamo mai parlato di nessuno dei due o di calciatori in particolare”.