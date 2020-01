Pradè: “Sottil lo vogliono tutti, la decisione finale spetta a lui. Ci dispiacerebbe perderlo anche solo per sei mesi”

Riccardo Sottil è anche un uomo-mercato. La conferma la dà il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, che ha detto: “Lo cercano tutti. Lo vogliono tantissime squadre. Ci dispiacerebbe privarci di lui anche per sei mesi. Ma il percorso di crescita potrebbe prevedere anche lui. In questi casi è il calciatore a decidere che cosa fare. Sul contratto è stata una testa dura, ci abbiamo messo un po’ di tempo per trovare un accordo. Ma c’è la voglia di fare il calciatore e questo ci è piaciuto parecchio”.