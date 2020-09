Pradè: “Torreira forte ma mi sento coperto nel ruolo. Io e Iachini in scadenza? Con Commisso se lavori bene, ci resti tutta la vita. Thiago Silva invece…”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, chiarisce alcuni punti cercando di far uscire le sue verità: “Su De Rossi non c’è mai stato niente. La scelta dell’allenatore è stata condivisa da tutti perché Iachini ha fatto bene. Ma non è che mi preoccupa il contratto in scadenza. Con Commisso se lavori bene, ci lavori tutta la vita. Torreira è un giocatore molto forte, ce l’ho avuto, ma coi giocatori che ho mi sento coperto in quel ruolo. Il nostro centrocampo è completo in questa maniera. Thiago Silva? Io con il suo agente o con il giocatore non ci ho mai parlato”.

