Pradè: “Torreira ha rifiutato la tipologia di contratto da noi proposta, poi abbiamo scelto Amrabat. Ecco perchè abbiamo preso Mandragora”. VIDEO FN

Il Direttore Sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha esordito così in conferenza stampa: “Dal 23 maggio ad oggi ci sono state tante notizie, vere e false. Sono qua per fare chiarezza e per parlare della stagione precedente. Abbiamo limato il gap con le prime e siamo arrivati davanti ad una grande squadra come l’Atalanta. Siamo tornati nell’elite del calcio, dove la Fiorentina merita di stare. La stagione passata ci ha portato sicurezza e identità, e noi siamo molto felici della stagione passata. Non credo dall’esterno, sia stato dato merito di quanto fatto l’anno scorso”.

Sulla vicenda Torreira, ha aggiunto: “L’ho chiamato io in viola, è un calciatore che ho fortemente voluto alla Fiorentina. L’ho preso alla Sampdoria per poi venderlo all’Arsenal. Ci ha dato certezze sotto il punto di vista tecnico e va ringraziato per questo. L’ho chiamato ad Aprile la prima volta. Era stato detto che noi avevamo fatto un ribasso al calciatore e lui non avesse accettato ma non è corretto. Avevamo spalmato l’ingaggio del calciatore (2 milioni e 750.000 €) su più anni per esigenze di bilancio dell’Arsenal, per fare il prestito con diritto. Avevamo proposto ad Aprile a Lucas di fare un quinquennale da 2 milioni e 500mila €, così da ammortare in 5 anni anziché 4 in caso di acquisto da parte nostra”.

Poi ha proseguito: “Un calciatore del ’96 a quelle cifre con quell’ingaggio voleva dire per noi prendere una nuova possibile bandiera. Avrebbe avuto 5 anni alla fine, vedevo un percorso lungo con Torreira. A questa richiesta c’è stata una chiusura netta da parte dell’agente e da parte sua, la proposta mi sembrava molto vantaggiosa per il calciatore. Qualcosa poi è cambiato nei rapporti. L’ultimo mese e mezzo inoltre, Amrabat ha giocato alla grande. E’ stata una scelta tecnica, condivisa anche con l’allenatore. Tutti insieme abbiamo scelto Amrabat. Mandragora? E’ italiano ed è un calciatore che conosciamo bene. Darà duttilità al nostro centrocampo. Siamo molto contenti del suo acquisto”.

Ecco il video realizzato da Fiorentinanews.com: