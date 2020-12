Pradè: “Tre allenatori in diciotto mesi, qualcosa non è andato per il verso giusto. Ai tifosi dico di stare sereni perché la proprietà è fortissima e Commisso farà grandi cose”

Terza ed ultima parte dell’intervista al direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, ai canali ufficiali del club viola.

Questo il messaggio per i tifosi: “Il mio augurio principale è basato sulla salute e sulla serenità. Oggi parlare di sport è secondario. Dico loro di essere sereni perché abbiamo una proprietà fortissima e un presidente presente, che vuole fare e farà grandi cose. Poi c’è una persona fissa qui, che è Joe Barone, che ci mette anima, cuore e passione. Abbiamo fatto dei cambiamenti, siamo al terzo tecnico in 18 mesi e questo vuole dire che qualcosa non è andato. Però Vincenzo ci ha lasciato un lavoro, Beppe un altro e adesso Cesare ci deve dare serenità tranquillità, la sua esperienza e la conoscenza di Firenze. E’ un allenatore che negli anni ha dimostrato il suo valore e puntiamo molto su di lui. Ci metteremo tutti noi stessi per far sì che la Fiorentina sia una squadra fortemente competitiva. Sacrificio, voglia e sudore: questo è il mio messaggio. Auguro a tutti un sereno 2021 e vorrei ringraziare i medici e gli infermieri che lavorano in ospedale. Sono loro che meritano l’oscar del 2020″.