Pradè: “Un primo tempo eccezionale. Abbiamo pareggiato con l’Inter ma torniamo a casa con una sensazione di amarezza per non aver vinto”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, sottolinea gli aspetti positivi del pareggio ottenuto dalla squadra in casa dell’Inter: “Siamo venuti su questo campo ad imporre il gioco. Abbiamo fatto un primo tempo eccezionale. Dobbiamo migliorarci in alcuni aspetti, dobbiamo diventare cinici, ma questo è un percorso. La stranezza è che giochi a Milano contro l’Inter e vai via con una sensazione di amarezza per non aver portato a casa la vittoria. In altre occasioni un pareggio qui lo avremmo festeggiato alla grande. Prendiamoci la prestazione, la crescita e questo è il percorso giusto”.

Poi aggiunge: “L’Inter è una squadra pazzesca con campioni incredibili, ma noi l’abbiamo pressati alti, abbiamo fatto tre o quattro ripartenze in cui gli potevamo fargli male. Poi c’è stato un punto in cui hai rischiato di perderla, ma se Ikoné avesse fatto gol al 93′ a quest’ora saremmo stati qui a festeggiare la vittoria”.

E infine: “Ora abbiamo 15 giorni per lavorare peccato per i nazionali, ma cerchiamo di recuperare gli infortunati e il percorso continua”.