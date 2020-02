Pradè: “Una nottata è troppo poco per digerire quello che è successo con la Juventus. Nedved? Uno come Commisso non può perdere tempo a parlare con un semplice dirigente”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, intervenuto su Radio Toscana, ha fatto capire che gli episodi avvenuti contro la Juventus non sono ancora stati digeriti: “Una nottata è poco, ci vogliono almeno un paio di giorni per metabolizzare. Piove, hai perso in quella maniera, ci vuole un’altra giornata per riprendersi. C’è una serie di episodi a nostro sfavore che non abbiamo evidenziato, per essere corretti con la classe arbitrale. Commisso ci ha sempre bloccati in questo senso. Ma alla fine, quando il bicchiere è pieno, ecco che la goccia fa traboccare il vaso. Il presidente è voluto intervenire per difendere una tifoseria e una squadra e questo fatto ci inorgoglisce. Rocco Commisso è un personaggio top al livello mondiale e lui non deve perdere tempo a parlare con un dirigente. Questo è ovvio. Noi non abbiamo problemi con nessuno, noi vogliamo soltanto il nostro, giustizia e chiarezza. Commisso è una tutela ed è una garanzia sul futuro dimostrata coi fatti. Io non mi ricordo una società che abbia investito 70 milioni in un mercato di gennaio”.