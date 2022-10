Pradè: “Un’annata che è iniziata in una maniera che non ci aspettavamo. Ce la metteremo tutta per uscire da questa situazione”

Il direttore sportivo della Fiorentina, Daniele Pradè, dopo la sconfitta contro la Lazio ha detto: “Prendere quattro gol in casa è sempre umiliante. Poi se vai ad analizzare la partita, hai iniziato bene con tre palle-gol nitide e prendi rete. Ti rialzi, costruisci e ne riprendi un’altra. Abbiamo chiuso il primo tempo con cinque occasioni nitide, come al solito manchiamo di cattiveria e cinismo”.

E poi: “Ci dispiace, c’è poco da dire, la retorica la lasciamo ad altri. E’ un’annata che iniziata in una maniera che non ci aspettavamo. Sono qua per far vedere la nostra amarezza e la nostra delusione”.

Infine: “Noi non possiamo mollare niente, dobbiamo stare lì accanto all’allenatore e alla squadra. Posso solo dire che da parte nostra ce la metteremo tutta per uscire da questa situazione”.