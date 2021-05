Pradè verso la permanenza alla Fiorentina: al suo fianco un altro dirigente

Conquistata matematicamente la salvezza, per la Fiorentina è arrivato il tempo delle risposte. Per questo, come aveva preannunciato qualche giorno fa, Rocco Commisso prenderà la parola alle 11 per parlare del futuro della società viola. Ma quali saranno gli argomenti che toccherà il presidente gigliato?

Secondo il Corriere Fiorentino, Commisso esporrà i programmi del rilancio della Fiorentina. Dovrebbe essere ufficializzato il rinnovo di Daniele Pradè, che avrebbe addirittura già firmato il rinnovo di contratto nella giornata di ieri, a cui verrà affiancata una figura nell’area scouting: Goretti del Perugia è in vantaggio su Accardi dell’Empoli. Molta attenzione al tema del futuro allenatore, anche se non sono previsti annunci da Commisso in tal senso.