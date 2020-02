Pradè: “Vi racconto tutti i retroscena su Amrabat: ecco cosa gli ho detto la prima volta. Non siamo quelle persone che sono state descritte nel comunicato del giudice sportivo”

Ha parlato anche il DS viola Daniele Pradè alla conferenza stampa di fine mercato. Queste le sue parole: “Voglio ringraziare la famiglia Commisso per ciò che ci ha permesso di fare in questo mercato. Il ringraziamento mio va al presidente e alla sua famiglia. Non ho mai trovato investimenti così importanti a gennaio. Non siamo quelle persone che sono state descritte nel comunicato del giudice sportivo. Amrabat? Tutto è nato durante la partita con il Verona. Dissi al centrocampista che diventeremo una grande squadra. Lui mi disse che era stato a Firenze e gli era piaciuta tantissimo. Appena abbiamo capito che non sarebbe andato in un’altra squadra, abbiamo spinto sull’acceleratore. Operazione complessa perchè l’abbiamo fatta in tre nottate. L’altra opzione lo avrebbe fatto guadagnare anche di più, ma ha scelto noi”.