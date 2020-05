Pradè: “Vogliamo salire qualche gradino in più. Con le precauzioni si può fare tutto. Ho avuto paura…”

Daniele Pradè ha raccontato a Sky Sport 24 del futuro viola: “Vogliamo salire qualche gradino in più”.

E sul virus ha aggiunto: “Il virus si negativizza in tempi diversi. Sono tutti asintomatici. Per questa settimana penso di averli già tutti a disposizione. Io sono stato malato 48 giorni”.

E sulla morte: “Ho avuto grande paura di non farcela, ma più per mio suocero che è stato in rianimazione. Abbiamo avuto paura di perdere i nostri cari”

E sul tornare a casa: “Sono tornato l’11 Marzo, loro erano in isolamento dal 6. Io stavo benissimo quando sono tornato. Nessuno sapeva che i calciatori fossero positivi, il senso di sentirsi responsabili una persona ce l’ha”

E sulla ripresa: “Noi stiamo dando l’esempio, voglio ringraziare anche il nostro medico. Con le precauzioni si può fare tutto.”.

Il calcio che verrà: “Sarà bello e intelligente. Ci sarà un rinascimento anche dei valori”