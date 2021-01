Pradè: “Volevamo prendere Kokorin già in estate ma non c’erano le condizioni. Oggi siamo contenti di averlo qui, è il giocatore giusto per completarci”

Il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè ha presentato in conferenza stampa il nuovo acquisto della Fiorentina Aleksandr Kokorin: “Siamo tutti contenti di presentare questo giocatore, che avevamo già cercato questa estata. In quel momento non c’erano le condizioni per prenderlo, ma lui si è sempre dimostrato molto disponibili a venire qui. E’ un attaccante duttile, può fare la prima punta come la seconda punta o la punta esterna. E’ l’uomo giusto per completare la squadra. Ringrazio Commisso per avermi dato le disponibilità economiche per prenderlo”.

