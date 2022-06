Praet lascerà il Leicester con direzione Fiorentina: la trattativa entrerà presto nelle fasi calde

E’ fresco di ieri sera il nome di Dennis Praet per il centrocampo della Fiorentina. Una vecchia conoscenza di Pradè, che il direttore sportivo viola vorrebbe portare in riva all’Arno per sostituire l’infortunato Castrovilli.

Sulla questione si è espresso su Twitter il giornalista esperto di mercato Fabrizio Romano, scrivendo che Praet lascerà presto il Leicester City. La Fiorentina vuole ingaggiarlo a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto, ma ciò che conta è che la trattativa è già ben avviata ed entrerà presto nelle fasi chiave. Confermato poi l’arrivo di Luka Jovic dal Real Madrid, ormai solo una questione di giorni.