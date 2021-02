Prandelli: “Ribery ha avuto un problema fisico, domani lo valuteremo. Le ultime prestazioni sono state abbastanza buone e tutti vorrebbero giocare gare come quella di domani”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli, alla vigilia della gara contro l’Inter in programma domani sera alle ore 20:45 ha esordito così in conferenza stampa: “La squadra ad oggi sta bene. Ribery ha avuto un piccolo acciacco nelle ultime ore, domani lo valuteremo insieme allo staff. L’Inter è una squadra attrezzata per arrivare in fondo al campionato; dovremo essere ordinati e compatti per controbattere la squadra di Antonio Conte. Tutti vorrebbro giocare partite così ed essere all’altezza. Mi auguro che la squadra abbia recepito questo. Le ultime prestazioni sono state abbastanza buone abbiamo alzato l’intensità delle nostre prestazioni. Non siamo una squadra che palleggia molto ma sappiamo arrivare in area avversaria con discreta determinazione”.

0 0 vote Article Rating