Prandelli a muso duro: Rispetto per la Fiorentina e per i tifosi

Dopo la batosta, il faccia a faccia nello spogliatoio e il richiamo del tecnico. La Fiorentina prova a ripartire dopo aver preso ben sei gol nella trasferta di Napoli.

I giocatori, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio, sono stati messi di fronte alle proprie responsabilità e chiamati ad una reazione immediata, anche perché sabato prossimo al Franchi arriva il Crotone per una partita ad alta tensione (sportiva).

Rispetto per la Fiorentina e per i tifosi, questo è quello che chiede Prandelli alla propria squadra. Ieri mattina invece non si è visto il presidente Rocco Commisso che ha preferito far decantare la situazione prima di farsi sentire.