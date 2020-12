Prandelli: “Abbiamo avuto una grande reazione ma così deve essere sempre. Ho tirato un po’ le orecchie a Kouame e Amrabat va disciplinato tatticamente ma…”

L’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato così al termine del match contro il Sassuolo pareggiato dai viola: “Felice per Vlahovic. E’ molto giovane ma io credo molto nelle sue qualità. Abbiamo avuto una grande reazione e così deve essere sempre. Difesa a 3? Scivolavamo poco, ma difesa a 3 o a 4 è un falso problema. Dobbiamo trovare ancora un po’ di continuità ma sono soddisfatto. Oggi reazione caratteriale da parte di tutti. Bonavantura? Credo sia stato il migliore in campo, sono molto contento di lui. Kouame? Stasera gli ho tirato un po’ le orecchie. Stasera doveva pressare con grande intensità. Rosso su Locatelli sul rigore? Non parlo quasi mai delle decisioni arbitrali. Il quarto uomo mi ha dato una spiegazione tecnica e l’ho accettata. Amrabat? E’ un calciatore che se riusciamo a disciplinare un po’ a livello tattico diventerà un calciatore di grande spessore”.

