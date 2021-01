Prandelli: “Abbiamo fatto una grande prestazione, la strada è giusta. Vlahovic con un attaccante? Se si alza sempre il pallone si diventa prevedibili”

Il commento di Cesare Prandelli a Dazn è piuttosto soddisfatto: “Secondo il mio punto di vista abbiamo fatto un’ottima prestazione, una grande prestazione, di una squadra che si è tolta tutta la paura. Abbiamo preso due gol che potevamo evitare perché sono state due ingenuità, abbiamo fatto la gara contro una grande squadra. C’è grande amarezza ma la consapevolezza che la strada è quella giusta.. L’ingresso di Eysseric? Quando si decide di giocare con due punte come Vlahovic e Kouame non abbiamo più costruito ma verticalizzato e basta. Se pensiamo di voler giocare diventa difficile alzare sempre la palla, comunque Kouame è entrato bene. Callejon? Se troviamo solidità con il centrocampo a tre, inserendo lui poi ne devo togliere uno. Callejon è indiscutibile come giocatore e come persone. Dovremo fare delle riflessioni, in questo momento ma non di mercato”.

