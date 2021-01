Prandelli: “Abbiamo già parlato di mercato con la società e ne riparleremo, dobbiamo sfoltire perché 28 giocatori sono impossibili da allenare”

Ha parlato anche a Sky Sport il tecnico viola Cesare Prandelli: “Era una partita molto difficile anche perché il Bologna dà pochi riferimenti davanti, quindi si poteva rischiare molto. Ma alla fine poi secondo me abbiamo fatto molto bene. Una partita molto equilibrata, sono contento per il risultato. Il mercato? Ne abbiamo parlato con la società e ne riparleremo. In questo momento dobbiamo sfoltire un po’ la rosa perché con 28 giocatori per me è impossibile allenarli e non possiamo lavorare sulla qualità. Abbiamo delle idee e speriamo di metterle in pratica”.

