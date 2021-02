Prandelli: “Abbiamo perso per un errore che ci può stare. In trasferta giochiamo bene ma raccogliamo poco”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli si esprime a Sky Sport sull’amara sconfitta incassata contro l’Udinese: “Questa è stata a partita è stata molto equilibrata, tra due squadre che hanno concesso poco. Nessuno voleva perdere. Ma nel momento in cui loro si sono richiusi in difesa ci è mancata un po’ di attenzione. Purtroppo nelle ultime trasferte abbiamo giocato bene e raccolto poco, ma la prova c’è sempre stata”.

Sul gol preso e l’errore di Milenkovic: “Gli errori nel calcio ci stanno, dobbiamo pensare fin da stasera alla partita di mercoledì. Su quell’azione c’è stato un errore evidente. Avevamo coperto l’area bene ma sul cross l’abbiamo pagata con questo errore”.

Come deve reagire negli spogliatoi un allenatore dopo un errore del genere? “Secondo me l’allenatore non si deve sfogare, bisogna lavorare sui dettagli. Nikola è dispiaciutissimo, va incoraggiato. Purtroppo è un errore che ci sta”.