Prandelli: “Abbiamo più giocatori scontenti di altri perché abbiamo una rosa numericamente più ampia. Non voglio che arrivino elementi da altre realtà che siano nelle stesse condizioni”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, parla alla vigilia del match di campionato contro la Lazio: “Quando giochi contro una grande squadra devi essere ordinato e devi essere bravo a ribaltare la situazione quando conquisti palla. Dobbiamo essere consapevoli che abbiamo il potenziale per far male alla Lazio in transizione. E dobbiamo attaccare l’area di rigore con più uomini”.

Su Duncan: “Ha lavorato bene quando sono arrivato, poi ha avuto un problema muscolare e adesso è disponibile. I giocatori scontenti ci sono in tutte le squadre anche se noi ne abbiamo qualcuno in più perché abbiamo una rosa ampia a livello numerico. Chiaro che non voglio prestiti, scambi con giocatori che arrivano da altre realtà nelle stesse condizioni”.