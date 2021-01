Prandelli: “Abbiamo preso sei reti e non abbiamo giocatori ammoniti. Chiedo scusa ai tifosi, mai capitato di perdere così. L’emblema della sconfitta è il terzo gol”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, dopo la pesante sconfitta subita a Napoli, ha dichiarato: “Cinismo o no, vincono la tecnica e i tempi di gioco. Abbiamo sbagliato, abbiamo fatto pochi contrasti e abbiamo perso 6-0 senza un ammonito e questo mi fa riflettere. Chiedo scusa ai nostri tifosi, non mi era mai capitato di perdere così. Dobbiamo lavorare e stare zitti, molto zitti. Quando stai perdendo di brutto una reazione fisica e caratteriale ci deve essere. Sulla tecnica loro sono bravissimi, ma siamo mancati sotto questo punto di vista”.

E ancora: “L’emblema della partita è il terzo gol, Insigne non può uscire in mezzo a cinque di noi. Paradossalmente, nella gara ho visto cose buone, ma squadre in questa posizione di classifica non possono pensare solo a costruire e non fare niente in fase difensiva”.

Sul cambio di Ribery: “Secondo me è un campione, però lo conosco da poco e quando si ferma, quando si tocca, mi preoccupo. La sua situazione è una di quelle che dobbiamo valutare attentamente”.