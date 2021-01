Prandelli: “Abbiamo vinto da squadra e questo porta serenità. Auguro a Commisso di risolvere i problemi, Firenze merita qualcosa di straordinario”

Nel post partita di Dazn c’è spazio per la parole di Cesare Prandelli, tecnico della Fiorentina: “Siamo stati squadra, abbiamo lottato su tutti i palloni e disputato forse la nostra miglior partita. Le partite poi non sono mai finite, abbiamo complicato le cose ma l’importante era vincere. I tre punti portano serenità ma anche autostima, abbiamo bisogno di capire che possiamo fare anche altre cose. Il calcio moderno è un calcio dove quando hanno la palla gli altri, bisogna essere aggressivi a saper recuperare palla. E’ chiaro che abbiamo qualità ma dobbiamo mostrarla come squadra. La qualità va esposta negli ultimi 30 metri, stasera abbiamo fatto bene e accorciato bene, non abbiamo mai preso contropiedi. Vincere aumenta l’autostima e stasera sono contento perché abbiamo giocato da squadra”.

Se questa è la strada tattica? “E’ chiaro che a Napoli abbiamo fatto molto bene i primi 35 minuti, però il centrocampo di stasera era molto più ordinato. Tutte le partite danno dei pensieri e quindi non si butta via niente, a me piace la squadra quando è consapevole poi magari tra una settimana troveremo altre difficoltà. E’ un campionato strano e in ogni partita si possono trovare difficoltà nuove”.

Il rapporto con Commisso: “Quando c’è il presidente, c’è molta più attenzione, è normale. Siamo molto contenti se rimane, penso che abbia molti impegni sul fronte politico per via dello stadio. Gli auguro di risolvere tutti i problemi perché la nostra tifoseria merita qualcosa di straordinario”.