Prandelli: “Amarezza e orgoglio per questa prestazione, non amo fare polemica ma l’arbitro doveva avere più tatto. Su Commisso dico che…”

In sala stampa, ha parlato così il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli: “C’è amarezza e orgoglio per questa prestazione. Secondo si doveva andare a vedere sull’ultimo rigore di Vlahovic. Non amo far polemica e ho rispetto per gli arbitri, ma a 30 secondi dalla fine ci voleva un po’ più di tatto. Stiamo crescendo? Diciamo che nelle ultime partite le prestazioni sono sempre state buone. Dobbiamo continuare a lavorare così perchè questa è la strada giusta. Kouame? Ha fatto una prestazione importante. Mi è piaciuta l’accoppiata con Vlahovic. Commisso? Incontrarlo è stata la conferma delle mie sensazioni. E’ una persona che è entrata nel mondo del calcio con dei bellissimi valori. Ha grande capacità comunicativa. Castrovilli? Venti metri più avanti ha dimostrato di giocare meglio. Amrabat? Ha sempre giocato bene. Ribery? In questo momento non possiamo dire se a Napoli ci sarà o meno”.

0 0 vote Article Rating