Prandelli: “Amrabat è un trascinatore ma il suo ruolo naturale non è quello del regista. Concorrenza alta per l’Europa ma la Fiorentina…”

Intervistato dal Brivido Sportivo, l’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha toccato vari temi di casa viola: “La difesa della Fiorentina è assemblata bene. Capitan Pezzella ha i giusti tempi di gioco e la personalità del leader. Amrabat? Il marocchino può giocare in tutte le posizioni in mezzo al campo ma per caratteristiche non è un regista. E’ un trascinatore, è fortissimo quando accelera in verticale. E ha un animo vincente, quello che serve alla Fiorentina. Obiettivo Europa? Non sarà facile perchè la concorrenza è di alto livello. Però società, gruppo, tecnico squadra e tifosi devono remare tutti dalla solita parte cercando di vincere partita dopo partita”.

