Prandelli: “Amrabat? I cambi vanno accettati, se si è allontanato verrà multato. Eysseric è importante per noi”

La Fiorentina è tornata alla vittoria battendo lo Spezia per 3-0. Questo le parole del tecnico viola, Cesare Prandelli, in conferenza stampa: “Centesima vittoria in Serie A con la Fiorentina? Grandissima soddisfazione, lo sanno tutti del rapporto che ho con Firenze. Il cambio di Amrabat? Era ammonito e dovevamo difendere con più ordine, i cambi vanno accettati soprattutto per rispetto dei compagni. Se si è allontanato, prenderà la multa. Castrovilli? La reazione deve essere così, sarà un monito anche per tutti gli altri. Eysseric? Non sono sorpreso, lo sto allenando da mesi e lo considero un giocatore tecnico che può giocare in diversi ruoli. Per noi è un giocatore importante”.

Continua così Prandelli: “Vlahovic? Essere maturi a vent’anni è complicato, ha molta determinazione e si allena sempre al massimo. Deve trovare un equilibrio interiori perché non tutte le palle che gli arrivano possono essere importanti. Bonaventura? Ha avuto un problema tra tendine e muscolo, speriamo non sia niente di grave perché stava facendo molto bene”.