Prandelli-Bonaventura, la sintonia è totale: Ecco perché la Fiorentina non può rinunciare al suo Jack

Nell’ultimo periodo Giacomo Bonaventura è diventato un intoccabile del centrocampo della Fiorentina. Merito della sua esperienza, ma anche delle sue prestazioni sempre convincenti: tra poco più di 48 ore affronterà il suo passato, quel Milan che gli è rimasto nel cuore. Anche perché – ricorda La Gazzetta dello Sport – ha sperato fino alla fine di poter rinnovare il contratto, ma alla fine ha dovuto arrendersi. E scegliere Firenze, preferita anche ad altre squadre che offrivano un ingaggio più alto perché conquistato dal progetto di Commisso.

Dopo aver superato il periodo di apprendistato, Bonaventura è decollato ed ha trovato una sintonia eccezionale con Prandelli. E i numeri sono dalla sua parte, dimostrando che c’è una Fiorentina con lui in campo ed una più debole senza. Ventiquattro presenze, diciotto da titolare; con Jack ventitré punti conquistati, senza solo sei; con Bonaventura ventisei gol realizzati dalla squadra viola, senza appena sette. Un giocatore non solo importante, ma anche decisivo e che adesso sogna una domenica da protagonista contro la sua ex squadra.