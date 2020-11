Prandelli: “Buone trame ma in 10 giorni non si fanno miracoli, è un cammino lungo e difficile. Alla Fiorentina manca tanta intensità”

Il commento anche da parte del tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli a Dazn: “Spesso capita che un episodio ti può togliere quelle certezze e in questo momento ne abbiamo poche. Però quelle poche le abbiamo anche mostrate, nel primo tempo abbiamo organizzato delle buone trame offensive, abbiamo riempito poco l’area però in 10 giorni non si possono fare miracoli. Questa squadra ha anche delle buone potenzialità però dobbiamo cercare qualcosa di diverso in fase offensiva”.

Un giudizio sul possibile problema mentale: “Oggi abbiamo trovato un Donnarumma che sembra che non abbia fatto nulla ma ha salvato due gol fatti. Dobbiamo ripartire da lì. Poi quando si fanno i cambi questa squadra si esprime sull’individuo singolo e non sulla collettività”.

Prandelli parla poi di Borja Valero: “Borja è un professore di calcio, sa organizzare e gestire ma anche senza di lui nel primo tempo abbiamo avuto delle buone trame. Quando prendi gol però diventa tutto più complicato, l’avremmo in teoria potuta riaprire… è un cammino lungo e difficile però il lavoro non mi spaventa. Con i cambi abbiamo lavorato troppo sui singoli”.

E infine un commento sulla mancanza di ritmo e intensità dei suoi: “La ferocia la dà l’intensità negli allenamenti, c’è una grande base aerobica, però manchiamo di intensità. Riempire l’area? Quando migliorerà la condizione di Callejon, arriveremo anche a questo. Lui e i centrocampisti hanno questa attitudine per cui si tratta di lavorarci”.