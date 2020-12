Prandelli: “Callejon non può fare il quinto di centrocampo. A Ribery chiedo di essere un punto di riferimento, non di risolvere problemi”

Dalla sala stampa dell’Artemio Franchi arrivano le parole di Cesare Prandelli alla vigilia di Fiorentina-Hellas Verona, anticipo di Serie A di domani pomeriggio. Queste le dichiarazioni del tecnico viola: “Callejon è molto importante per noi. Il suo problema è che non lo vedo in un centrocampo a cinque con lui a tutta fascia. Si sta riprendendo bene e la sua consizione sta migliorando”

Sulla situazione degli attaccanti: “Sono arrivato e ho trovato tre giocatori molto bravi. Cutrone da un punto di vista realizzativo è più avanti rispetto a Vlahovic, ma punto molto su quest’ultimo perché crescendo può diventare una punta determinante”.

Su Ribery: “Nell’ultima partita ha fatto un lavoro da leader, infatti non si è mai spostato sugli esterni. Può darci superiorità numerica. Non gli chiediamo di risolvere i nostri prolemi, ma di essere un punto di riferimento”.

Sull’Hellas Verona: “Il merito di Juric è quello di entrare nella testa dei giocatori. Propone un gioco veloce e bello da vedere”.