Prandelli: “Castrovilli-Amrabat, la miglior coppia di mezz’ali in Italia. Iachini adesso dovrà fare qualcosa in più”

L’ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Mi sembra che la Fiorentina si stia muovendo: Amrabat, ad esempio, è molto interessante. Non un regista, ma centrocampista moderno: lui e Castrovilli secondo me sarebbero la miglior coppia di mezzali in Italia, con Pulgar che potrebbe dare equilibrio. Ora è il momento di migliorare la mentalità, Iachini dovrà dare qualcosa di più. Piatek? Gol importanti ne ha fatti, è giocatore di valore, ma per vederlo in coppia con Kouame dipende dalle idee di Iachini“.

0 0 vote Article Rating