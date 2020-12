Prandelli cerca leadership e carisma: Caceres, Callejon e Ribery pronti a tornare dal primo minuto

La Fiorentina si sta infilando in un bel buco nero con le sue prestazioni e i tifosi, come dimostra chiaramente anche uno striscione esposto ieri davanti al centro sportivo, stanno perdendo la pazienza.

Però è anche tempo per tornare subito in campo per la formazione viola. In vista del match contro il Sassuolo, si legge su La Gazzetta dello Sport, Prandelli proverà ad affidarsi all’esperienza cercando leadership e carisma. Pronti a tornare dunque, fin dal primo minuto, Caceres, Callejon e Ribery, tre elementi che sono stati messi in panchina a Bergamo.

Prandelli si aspetta molto da Ribery e Callejon che, per varie ragioni, fin qui non hanno saputo dare il contributo che ci si aspettava a questa squadra. Il francese, almeno a parole, sembra carico: “Finché giocherò nella Fiorentina darò tutto me stesso per questa squadra e questa città” ha scritto sui social.