Prandelli: “Che professore Callejon. A volte mi sembra di essere in tribuna a tifare, sul mercato dovremo sfoltire la rosa e cercare rinforzi su due posizioni”

Il tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli commenta così a Sky Sport la vittoria ottenuta contro il Cagliari: “Callejon è un professore sui tempi, sulle situazioni di smarcamento. ha dato qualità eriferimento. Ho sempre sostenuto che fosse un giocatore straordinario. Chiaro che giocando così deve un po’ adattarsi, gli ho fatto i complimenti.

Sull’mportanza della vittoria: “Le vittorie aiutano ad avere coraggio e consapevolezza, sono tutte molto difficili. La gicoata del singolo avokte determina tutto.

Vlahovic: “Gran movimento di Vlahovic per il gol e grande pallone di Callejon. Vanno fatti anche i complimenti a Martinez Quarta per quell’uscita”.

Sulla sua seconda esperienza a Firenze: “Ogni tanto dovrei togliere il fatto emotivo ed essere più razionale. A volte mi sembra ancora di essere in tribuna a tifare. Bisogna essere lucidi e seguire tutte le situazioni”.

Mercato? “Questo sarà un mercato di scontenti. Andremo sicuramente sul mercato su due posizioni, ma senza fretta. Con troppi giocatori non si può lavorare sulla qualità, è un grande dispiacere per me non utilizzarli, lavorano e si impegnano tanto”.