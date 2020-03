Prandelli: “Chiesa deve specializzarsi nella sua posizione naturale e se lo farà diventerà il giocatore più forte d’Europa”

L’ex allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, è stato intervistato da La Nazione. Da sottolineare un passaggio sul futuro di Federico Chiesa, attaccante che, a detta di Prandelli, deve ancora specializzarsi: “Deve perseverare e lavorare in una direzione unica. Parlo di ruolo, del suo ruolo. Chiesa deve specializzarsi in quella che sente come la sua posizione tattica naturale. Se farà questo diventerà il giocatore più forte d’Europa”.