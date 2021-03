Prandelli: “Ci siamo allenati molto bene, se il Milan è arrabbiato lo siamo anche noi. Io stanco? Mai stato così coinvolto come alla Fiorentina”

Torna in sala stampa il tecnico della Fiorentina, Cesare Prandelli che presenta così la partita contro il Milan: “Ci siamo allenati molto bene e quindi sappiamo delle difficoltà, abbiamo rispetto per il Milan che ha consolidato gioco e identità in questi mesi, però noi ci siamo e sono convinto che faremo bene. La squadra è unita, il gruppo è consapevole, Vlahovic si rende conto che è grazie al gruppo che può essere sgravato da tante difficoltà e da qui le sue parole recenti. La mia stanchezza? Non ho sassolini da togliermi, è che non ho mai provato un coinvolgimento così intenso nella mia vita professionale, per cui devo essere bravo io a gestirlo. Ho avuto un attimo di debolezza ma credo che sia umano, sono coinvolto come se la squadra fosse mia”.

Quindi un’idea sul Milan che arriverà a Firenze: “Me lo aspetto arrabbiato, ferito, deluso e vorrà ripartire subito forte. Grande rispetto per una grande squadra e un allenatore che stimo molto. E’ una squadra completa e molto forte, noi siamo altrettanto arrabbiati però per come stiamo evolvendo questo campionato, in cui lottiamo fin dall’inizio. Mi auguro di rimanere in partita fino alla fine”.