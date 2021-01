Prandelli: “Con i Della Valle sono stato bene quattro anni e mezzo, poi decisero di cambiare. La nuova proprietà considera la Fiorentina come una famiglia, e Commisso mi ricorda…”

Intervistato da SportWeek, l’allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli ha parlato anche delle differenze tra Della Valle e Commisso: “Con la famiglia Della Valle sono stato benissimo per quattro anni e mezzo, poi decisero di cambiare e ci siamo lasciati come si fa tra persone perbene. La nuova proprietà considera la Fiorentina come una famiglia e questo mi piace. Rappresenta un valore, non un limite. Commisso vuole bene alla squadra e tratta i giocatori come figli. Mi ricorda la famiglia Bortolotti all’Atalanta. Lui e Joe Barone hanno portato alla Fiorentina la cultura americana mantenendo i valori italiani”.

