Prandelli: “Con Vlahovic e Cutrone la Fiorentina può rivivere i fasti del passato. Chiesa può fare di più”

Ritornare ai fasti del passato non sarà facile per la Fiorentina, perché il club viola nel corso degli anni ha avuto in attacco giocatori come Toni, Mutu e Gilardino, grandissimi attaccanti. Senza dimenticarci di Giuseppe Rossi che ha avuto molta sfortuna ma che per alcuni mesi ci ha fatto divertire e ci ha fatto vedere tutta la sua classe. Però per l’ex tecnico viola, Cesare Prandelli ci sono i presupposti per poter rivivere quei tempi: “Penso a Vlahovic e a Cutrone – si legge sul Corriere dello Sport-Stadio – ma anche a Chiesa che può fare di più in fase offensiva: sono attaccanti potenzialmente forti in grado di garantire molti gol”.