Prandelli: “Corvino mi propose Higuain, era convinto di prenderlo. Sarebbe stata tanta roba”

Intervistato da Lady Radio, l’ex tecnico della Fiorentina Cesare Prandelli ha raccontato un interessante retroscena relativo alla sua prima esperienza sulla panchina viola.

“Prima che si trasferisse dal River Plate al Real Madrid, Corvino mi propose Higuain. Guardammo i video e gli dissi: ‘Se me lo porti a Firenze, non so cosa potrà succedere’. Per qualche settimana avevo cullato quest’idea perché Pantaleo era veramente convinto di poterlo prendere. Alla fine però non ci riuscimmo, sarebbe stata davvero tanta roba”.