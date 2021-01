Prandelli: “Difficile commentare un risultato del genere. Era la nostra quinta partita in pochi giorni, normale un calo fisico”

Dopo Napoli-Fiorentina ha parlato in conferenza stampa l’allenatore viola Cesare Prandelli. Queste le sue dichiarazioni: “La fotografia della gara è il terzo gol, con Insigne che si è liberato di cinque giocatori. Dobbiamo essere più attenti e aggressivi, non aggressivi facendo continui falli. Difficile commentare un risultato del genere, chiediamo scusa ai tifosi. Già da domani dobbiamo pensare con la testa alta alla prossima partita. La Fiorentina è una squadra che sta cercando di uscire da una zona difficile di classifica. Le partite che abbiamo portato a casa sono le abbiamo vinte grazie al nostro temperamento. C’è da considerare che questa era la quinta partita in pochi giorni è c’è stato anche un calo fisico. Nel secondo tempo siamo stati più ordinati, ma recuperare un punteggio del genere era complicato. La squadra non ha accettato però passivamente la cosa”.

