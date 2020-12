Prandelli: “Dobbiamo metterci un abito che non è nostro e non vergognarci di farlo. Eysseric? Si sta allenando bene e ci sono giocatori non in condizione”

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli, dopo la sconfitta contro l’Atalanta ha spiegato: “Non ci dobbiamo vergognare, quando facciamo la fase difensiva dobbiamo farla in maniera molto più aggressiva. Nel primo tempo siamo partiti tre-quattro volte con buone idee. Ma siamo stati troppo bassi nell’aspettare l’Atalanta“.

Oggi ha deciso di schierare Eysseric come titolare: “E’ stato scelto perché si sta allenando bene e dovevamo far rifiatare quei giocatori che non avevano condizione. Dobbiamo metterci un abito che non è nostro per uscire da questa situazione”.