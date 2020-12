Prandelli: “Dobbiamo pensare alla realtà. Se ci rendiamo conto della situazione ne usciamo.Se stiamo a cercare colpe…

L’allenatore della Fiorentina, Cesare Prandelli è intervenuto in conferenza stampa parlando degli infortuni: “Abbiamo ritrovato tutti trovato Duncan che ha un risentimento”.

E sulle palle inattive: “Il nostro atteggiamento sarà completamente diverso, specie sulle palle inattive”.

E sul cambiamento nel tempo: “Da fuori si ha una percezione diversa. Quando vai in campo capisci le difficoltà, nelle difficoltà devono uscire gli uomini. La disponibilità che mi stanno dando c’è. Dobbiamo trovare più convinzione. Non possiamo pensare alle aspettative che c’erano, dobbiamo calarci in questa realtà. Ci sono state retrocessioni anche con i grandi campioni, capisco che Firenze vorrebbe ribaltare situazioni in due partite, se ci rendiamo conto che è una situazione particolare ne usciamo tutti, se siamo a cercare colpe non ne usciamo”.

E sulla paura: “Sulla sana paura non ce l’ho. La squadra avrà una reazione forte, lo possiamo fare. Dobbiamo stare molto attenti. Stiamo toccando vari argomenti. Sulla costruzione sembrano lenti e poi partono velocemente. Non possiamo avere reazioni di pancia, sennò andiamo fuori tempo”